У Харкові оголосили день жалоби за жертвами обстрілів 23 січня

У Харкові сьогодні, 25 січня, оголосили день жалоби за жертвами обстрілів міста російськими військами 23 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни. У звʼязку з чим сьогодні у місті оголошується день жалоби", - заявив мер міста.

Повідомляється, що російські війська для удару використовували зенітні ракети С-300, Х-22 (Х-32) та "Іскандери".

Ракетний удар по Харкову 23 січня

Нагадаємо, що вчора вранці під час масованої ракетної атаки російські окупанти завдали двох ударів по Харкову. Найбільше було пошкоджено багатоповерхівку на Салтівці.

Крім того, пізніше окупанти того ж дня знову обстріляли Харків. Під удар потрапив, зокрема, центр міста. Росіяни вдарили по житловій забудові та будівлі наукового закладу.

Як виглядає центр Харкова після ракетної атаки і що відомо про наслідки останніх обстрілів – читайте у матеріалі РБК-Україна.