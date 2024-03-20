В Харкові масштабна пожежа на складі. Гасять вісім підрозділів на автоцистернах

"20 березня об 11:04 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у одноповерховій складській будівлі на вул. Греківській, у Харкові. До місця події негайно прибуло 8 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС на автоцистернах", - йдеться у повідомленні.

У Харкові гасять масштабну пожежу на складі 20 березня (t.me/DSNS_Kharkiv)

Як розповіли рятувальники, на час їх прибуття вже спостерігалась досить розвинена пожежа.

"Всередині одноповерхового ангару горіли аерозольні балончики з фарбою. Існує загроза перекидання вогню на інші поруч розташовані нежитлові будівлі.

Наразі триває ліквідація пожежі", - додали у ДСНС.

На місці події працює 40 рятувальників та 8 одиниці техніки.

"За даними на 12:03 локалізація пожежі на площі близько 400 кв.м. За попередніми даними один чоловік врятований. Причина виникнення пожежі з’ясовується", - додали рятувальники.

Масштабна пожежа в Харкові після обстрілу РФ

Під час пожежі у Харкові 10 лютого загинули семеро людей, серед них троє дітей. Того дня російські війська атакували Харків "Шахедами", вдаривши по АЗС. Внаслідок влучення розлилося горюче пальне, пожежа охопила 14 приватних житлових будинків. Тоді у Харкові були зафіксовано влучання у Немишлянському районі, пошкоджено цивільну інфраструктуру, а у Великому Бурлуку окупанти влучили у кафе.