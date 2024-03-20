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В Харькове масштабный пожар на складе. Гасят восемь подразделений на автоцистернах

Фото: в Харькове масштабный пожар на складе 20 марта (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Днем 20 марта в Харькове загорелось одноэтажное складское здание по улице Грековской, в районе Левады. Ее тушат восемь подразделений на автоцистернах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области.

"20 марта в 11:04 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании по ул. Грековской, в Харькове. К месту происшествия немедленно прибыло 8 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС на автоцистернах", - говорится в сообщении.

 

В Харькове гасят масштабный пожар на складе 20 марта (t.me/DSNS_Kharkiv)

Как рассказали спасатели, к моменту их прибытия уже наблюдался достаточно развитый пожар.

"Внутри одноэтажного ангара горели аэрозольные баллончики с краской. Существует угроза опрокидывания огня на другие рядом расположенные нежилые здания. В настоящее время продолжается ликвидация пожара", - добавили в ГСЧС.

На месте происшествия работает 40 спасателей и 8 единиц техники.

"По данным на 12:03 локализация пожара на площади около 400 кв.м. По предварительным данным, один человек спасен. Причина возникновения пожара выясняется", - добавили спасатели.

Масштабный пожар в Харькове после обстрела РФ

Во время пожара в Харькове 10 февраля погибли семь человек, среди них трое детей. В тот день российские войска атаковали Харьков "Шахедами", ударив по АЗС. В результате попадания разлилось горящее горючее, пожар охватил 14 частных жилых домов. Тогда в Харькове были зафиксированы попадания в Немышлянском районе, повреждена гражданская инфраструктура, а в Великом Бурлуке оккупанты попали в кафе.

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ХарьковПожар