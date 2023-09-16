В Харкові лунають вибухи, ОВА заявила про обстріли

"Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - написав голова ОВА.

Інформацію про вибухи також підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Варто додати, що в Харківській області, а також низці інших, серед яких: Київська, Полтавська, Черкаська, Миколаївська, Запорізька й Дніпропетровська - було оголошено про повітряну тривогу.

Як відзначили в Повітряних силах, в вищезгаданих областях існує загроза застосування балістичного озброєння.

Щонайменше 4 удари

"Окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучань", - пише Синєгубов.

Фото: карта повітряних тривог станом на 11:16

Обстріли Харківської області

Варто зазначити, що окупанти майже щоденно обстрілюють Харківську область. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.