UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Харкові лунають вибухи, ОВА заявила про обстріли

Фото: в Харкові лунають вибухи, в ОВА заявили про обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Цивільних закликали перебувати в укриттях.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - написав голова ОВА. 

Інформацію про вибухи також підтвердив міський голова Ігор Терехов. 

Варто додати, що в Харківській області, а також низці інших, серед яких: Київська, Полтавська, Черкаська, Миколаївська, Запорізька й Дніпропетровська - було оголошено про повітряну тривогу. 

Як відзначили в Повітряних силах, в вищезгаданих областях існує загроза застосування балістичного озброєння

Щонайменше 4 удари 

"Окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучань", - пише Синєгубов. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 11:16

Обстріли Харківської області

Варто зазначити, що окупанти майже щоденно обстрілюють Харківську область. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВійна в Україні