У Харкові кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу зросла до шести

Як зазначає голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на місці влучань триває розбір завалів, під ними можуть бути ще люди.

Внаслідок атаки були госпіталізовані вісім людей, серед них двоє у важкому стані. Також до лікарні направлені дівчинка 12 років та хлопчик 11 років - обидва у середньому стані.