У Харкові кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу зросла до шести

Кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до шести. Поранення отримали 25 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
Як зазначає голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на місці влучань триває розбір завалів, під ними можуть бути ще люди.
Внаслідок атаки були госпіталізовані вісім людей, серед них двоє у важкому стані. Також до лікарні направлені дівчинка 12 років та хлопчик 11 років - обидва у середньому стані.
Нагадаємо, цієї ночі російська армія випустила по Харкову ракети С-300 з Бєлгородської області. Була зруйнована п'ятиповерхівка в одному з районів. Також було влучання на територію підприємства.
Крім того, росіяни атакували Київ крилатою ракетою "Іскандер-К". Сили ППО знищили її, але уламки впали у Голосіївському районі. Там були пошкоджені СТО, автомобілі, а також електромережі.
У ДТЕК повідомляли, що уламки ворожої ракети знищили трансформаторну підстанцію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.