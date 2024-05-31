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В Харькове количество погибших в результате ночного обстрела возросло до шести

Фото: количество погибших в результате обстрела Харькова возросло до шести (t.me/synegubov)
Автор: Наталья Юрченко

Число погибших в результате ночных обстрелов Харькова возросло до шести. Ранения получили 25 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Как отмечает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на месте попаданий продолжается разбор завалов, под ними могут быть еще люди.

В результате атаки были госпитализированы восемь человек, среди них двое в тяжелом состоянии. Также в больницу направлены девочка 12 лет и мальчик 11 лет - оба в среднем состоянии.

 

Обстрелы Украины 31 мая

Напомним, в эту ночь российская армия выпустила по Харькову ракеты С-300 из Белгородской области. Была разрушена пятиэтажка в одном из районов. Также было попадание на территорию предприятия.

Кроме того, россияне атаковали Киев крылатой ракетой "Искандер-К". Силы ПВО уничтожили ее, но обломки упали в Голосеевском районе. Там были повреждены СТО, автомобили, а также электросети.

В ДТЭК сообщали, что обломки вражеской ракеты уничтожили трансформаторную подстанцию.

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