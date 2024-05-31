В Харькове количество погибших в результате ночного обстрела возросло до шести

Как отмечает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на месте попаданий продолжается разбор завалов, под ними могут быть еще люди.

В результате атаки были госпитализированы восемь человек, среди них двое в тяжелом состоянии. Также в больницу направлены девочка 12 лет и мальчик 11 лет - оба в среднем состоянии.