В Харькове количество погибших в результате ночного обстрела возросло до шести

Число погибших в результате ночных обстрелов Харькова возросло до шести. Ранения получили 25 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Как отмечает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на месте попаданий продолжается разбор завалов, под ними могут быть еще люди.
В результате атаки были госпитализированы восемь человек, среди них двое в тяжелом состоянии. Также в больницу направлены девочка 12 лет и мальчик 11 лет - оба в среднем состоянии.
Напомним, в эту ночь российская армия выпустила по Харькову ракеты С-300 из Белгородской области. Была разрушена пятиэтажка в одном из районов. Также было попадание на территорию предприятия.
Кроме того, россияне атаковали Киев крылатой ракетой "Искандер-К". Силы ПВО уничтожили ее, но обломки упали в Голосеевском районе. Там были повреждены СТО, автомобили, а также электросети.
В ДТЭК сообщали, что обломки вражеской ракеты уничтожили трансформаторную подстанцию.
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