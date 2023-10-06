У Харкові кількість поранених через ракетний обстріл збільшилася до 25 людей

За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, наразі відомо про 25 поранених цивільних жителів, і одну жертву.

Загиблий - 10-річний хлопчик.

Зазначимо, що перед цим, - близько пів на десяту ранку - в облпрокуратурі озвучували інформацію про 23 поранених. А ще раніше було відомо про 13 громадян, які отримали поранення.

Інформація постійно оновлюється, додали у прокуратурі.

Ракетний обстріл Харкова 6 жовтня

Війська РФ здійснили рано-вранці в п'ятницю ракетну атаку по Харкову, і удар прийшовся по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах.

Вибухи в місті пролунали близько 6:46, і одразу після цього в області було оголошено повітряну тривогу.

Попередньо для ударів по Харкову російські окупанти застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Усі подробиці російської ракетної атаки по Харкову цього ранку і кадри з місця події - у матеріалі РБК-Україна.