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У Харкові кількість поранених через ракетний обстріл збільшилася до 25 людей

Фото: наслідки російського ракетного обстрілу Харкова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові різко зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу центру міста цього ранку. На даний момент відомо вже про 25 поранених. Число жертв залишається таким самим, яким було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, наразі відомо про 25 поранених цивільних жителів, і одну жертву.

Загиблий - 10-річний хлопчик.

Зазначимо, що перед цим, - близько пів на десяту ранку - в облпрокуратурі озвучували інформацію про 23 поранених. А ще раніше було відомо про 13 громадян, які отримали поранення.

Інформація постійно оновлюється, додали у прокуратурі.

Ракетний обстріл Харкова 6 жовтня

Війська РФ здійснили рано-вранці в п'ятницю ракетну атаку по Харкову, і удар прийшовся по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах.

Вибухи в місті пролунали близько 6:46, і одразу після цього в області було оголошено повітряну тривогу.

Попередньо для ударів по Харкову російські окупанти застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Усі подробиці російської ракетної атаки по Харкову цього ранку і кадри з місця події - у матеріалі РБК-Україна.

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