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У Харкові іномарка збила двох людей: один з постраждалих загинув, водія затримано

Харків, Вівторок 09 квітня 2024 13:19
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У Харкові іномарка збила двох людей: один з постраждалих загинув, водія затримано Фото: у Харкові іномарка збила двох людей (t.me/police_kh_region)
Автор: Ярослава Борзова

У Харкові 8 квітня водій іномарки збив двох чоловіків та втік з місця події. Один з постраждалих загинув на місці, винуватця ДТП згодом затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Ввечері у правоохоронні органи надійшла інформація про ДТП по вулиці Москалівській.

Повідомляється, що водій Audi збив пішоходів та скрився. Від отриманих травм помер 21-річний хлопець, його 23-річний товариш був госпіталізований до лікарні.

Менш ніж за годину правоохоронці біля житлового будинку виявили розшукуваний автомобіль, який мав механічні пошкодження. Поліцейські здійснили поквартирний обхід, опитали свідків та встановили чоловіка, який скоїв наїзд.

"Ним виявився 36-річний харків’янин, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. Слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру.

Фото: місце ДТП у Харкові (t.me/police_kh_region)

ДТП у Харкові та області

Нагадаємо, у Богодухові Харківської області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів 14 січня постраждали семеро людей, серед них 12-річна дитина

Також у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який, імовірно, вбив трьох людей, викрав автівку та спричинив дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками.

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