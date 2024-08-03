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У Харкові і Миргороді чули вибухи

Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Після попередження про загрозу застосування Росією авіаційних засобів ураження у Харкові і Миргороді Полтавської області чули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова, Повітряні Сили ЗСУ, Карту повітряних тривог і Суспільне Полтава.

Про дві серії вибухів, які було чути у Харкові, повідомили кореспонденти Суспільного, припустивши, що вибухи були за межами міста.

Пізніше Синєгубов підтвердив завдання ракетних ударів. "Окупанти завдали чергових ракетних ударів. Інформація про постраждалих не надходила. Дані про пошкодження перевіряються", - написав він, додавши, що є загроза ворожих безпілотників.

Також кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи, які було чутно у Миргородському районі. 

"Гучно у Миргороді", - написав канал Карта повітряних тривог.

Перед тим Повітряні Сили ЗСУ повідомили про атаку крилатими ракетами. Зокрема у напрямку Миргорода рухалися дві ракети. 

Оновлено о 23:56. Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що  в області працювала ППО. "У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає", - написав він.

Як повідомлялося, пізно ввечері, 3 серпня, у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Причиною стали зафіксовані дрони та крилаті ракети.

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