У Харкові і Миргороді чули вибухи

Після попередження про загрозу застосування Росією авіаційних засобів ураження у Харкові і Миргороді Полтавської області чули вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова, Повітряні Сили ЗСУ, Карту повітряних тривог і Суспільне Полтава.
Про дві серії вибухів, які було чути у Харкові, повідомили кореспонденти Суспільного, припустивши, що вибухи були за межами міста.
Пізніше Синєгубов підтвердив завдання ракетних ударів. "Окупанти завдали чергових ракетних ударів. Інформація про постраждалих не надходила. Дані про пошкодження перевіряються", - написав він, додавши, що є загроза ворожих безпілотників.
Також кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи, які було чутно у Миргородському районі.
"Гучно у Миргороді", - написав канал Карта повітряних тривог.
Перед тим Повітряні Сили ЗСУ повідомили про атаку крилатими ракетами. Зокрема у напрямку Миргорода рухалися дві ракети.
Оновлено о 23:56. Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області працювала ППО. "У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає", - написав він.
Як повідомлялося, пізно ввечері, 3 серпня, у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Причиною стали зафіксовані дрони та крилаті ракети.
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