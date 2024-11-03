У Харкові є постраждалі в результаті обстрілу

Нагадаємо, що пізно ввечері, 3 листопада, у Харкові та Запоріжжі пролунала серія вибухів. Ворог вкотре скинув авіабомби.

Незадовго до цього приліт по Харкову був зафіксований у лісосмузі

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