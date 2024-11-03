В Харькове есть пострадавшие в результате обстрела

Напомним, что поздно вечером, 3 ноября, в Харькове и Запорожье прогремела серия взрывов. Враг в очередной раз сбросил авиабомбы.

Незадолго до этого прилет по Харькову был зафиксирован в лесополосе

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