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В Харькове есть пострадавшие в результате обстрела

Фото: россияне обстреляли Харьков (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

Один из вражеских "прилетов" пришелся в Шевченковском районе Харькова. В результате этого были ранены люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу ОВА Олега Синегубова.

"Имеем информацию о трех раненых, в результате последнего обстрела города. Один из прилетов пришелся в Шевченковском районе", - сообщил Терехов.

По данным Синегубова, поврежден супермаркет.

Обновлено 22:59. Количество пострадавших возросло до 4.

Напомним, что поздно вечером, 3 ноября, в Харькове и Запорожье прогремела серия взрывов. Враг в очередной раз сбросил авиабомбы.

Незадолго до этого прилет по Харькову был зафиксирован в лесополосе

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