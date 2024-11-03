У Харкові чути звуки вибухів, місто під ударом КАБів

Ввечері, 3 листопада, у Харкові пролунало декілька вибухів. Військові попереджали про активність ворожої авіації та пуск КАБів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова та канал Повітряних сил ЗСУ.
"Чутно звуки вибухів! Місто під ударом ворожих КАБів - будьте обережні! Можливі ще пуски", - йдеться у повідомленні о 20:54.
Через декілька хвилин Терехов уточнив, що один КАБ завдав удару безпосередньо по місту, решта - по близькому передмісті. Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Перед цим, о 20:46, у ПС попередили, що зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - писали військові.
Вже о 20:53 стало відомо про пуск КАБу на місто.
"Є попередня інформація про ворожий удар у Шевченківському районі Харкова. Профільні служби виїхали на перевірку", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Приліт по Харкову стався у лісосмузі. Цього разу, на щастя, без постраждалих та руйнувань", - уточнив Терехов.
Станом на 20:57 сигнал повітряної тривоги продовжується у Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Крім того, темно-червоним кольором багато місяців позначено Луганську область та окупований Крим.
Нагадаємо, що 1 листопада росіяни завдали удару по місцю дислокації поліції вОбстріли Харкова Харкові. Унаслідок удару постраждали 36 поліцейських і співробітник ДСНС. Також серед постраждалих 13 цивільних людей.
Крім цього, ворог пошкодив 26 будівель і 12 автомобілів.
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