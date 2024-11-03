У Харкові чути звуки вибухів, місто під ударом КАБів

"Чутно звуки вибухів! Місто під ударом ворожих КАБів - будьте обережні! Можливі ще пуски", - йдеться у повідомленні о 20:54.

Через декілька хвилин Терехов уточнив, що один КАБ завдав удару безпосередньо по місту, решта - по близькому передмісті. Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Перед цим, о 20:46, у ПС попередили, що зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - писали військові.

Вже о 20:53 стало відомо про пуск КАБу на місто.

Оновлено о 21:06

"Є попередня інформація про ворожий удар у Шевченківському районі Харкова. Профільні служби виїхали на перевірку", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлено о 21:11

"Приліт по Харкову стався у лісосмузі. Цього разу, на щастя, без постраждалих та руйнувань", - уточнив Терехов.

Де оголосили тривогу

Станом на 20:57 сигнал повітряної тривоги продовжується у Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Крім того, темно-червоним кольором багато місяців позначено Луганську область та окупований Крим.