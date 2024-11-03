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В Харькове слышны звуки взрывов, город под ударом КАБов

Фото: пожарный (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 3 ноября, в Харькове раздалось несколько взрывов. Военные предупреждали об активности вражеской авиации и запуске КАБов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова и канал Воздушных сил ВСУ.

"Слышны звуки взрывов! Город под ударом вражеских КАБов - будьте осторожны! Возможны еще пуски", - говорится в сообщении в 20:54.

Через несколько минут Терехов уточнил, что один КАБ нанес удар непосредственно по городу, остальные - по близкому пригороду. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Перед этим, в 20:46, в ПС предупредили, что зафиксирована активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", - писали военные.

Уже в 20:53 стало известно о пуске КАБа на город.

Обновлено в 21:06

"Есть предварительная информация о вражеском ударе в Шевченковском районе Харькова. Профильные службы выехали на проверку", - сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обновлено в 21:11

"Прилет по Харькову произошел в лесополосе. На этот раз, к счастью, без пострадавших и разрушений", - уточнил Терехов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 20:57 сигнал воздушной тревоги продолжается в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Кроме того, темно-красным цветом много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.

Обстрелы Харькова

Напомним, что 1 ноября россияне нанесли удар по месту дислокации полиции в Харькове. В результате удара пострадали 36 полицейских и сотрудник ГСЧС. Также среди пострадавших 13 гражданских людей.

Помимо этого, враг повредил 26 зданий и 12 автомобилей.

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