У Харкові чули серію вибухів

Нагадаємо, вдень 23 червня Росія завдала чергового удару по Харкову керованими авіабомбами. За останніми даними (станом на 16:45 неділі), в результаті удару постраждали 11 людей. Серед них дві дитини 15 та 16 років. У місті почались перебої з електропостачання, зупинилося метро.

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