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У Харкові чули серію вибухів

Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Харкові було чути серію вибухів. Імовірно, вони лунали за межами міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Харків.

"У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні видання о 01:17.

О 01:23 Повітряні Сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і пуски КАБів на Харківщині.

Повітряну тривогу у Харківській області було оголошено о 01:07.

Нагадаємо, вдень 23 червня Росія завдала чергового удару по Харкову керованими авіабомбами. За останніми даними (станом на 16:45 неділі), в результаті удару постраждали 11 людей. Серед них дві дитини 15 та 16 років. У місті почались перебої з електропостачання, зупинилося метро.

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