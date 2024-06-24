В Харькове слышали серию взрывов

Напомним, днем 23 июня Россия нанесла очередной удар по Харькову управляемыми авиабомбами. По последним данным (на 16:45 воскресенья), в результате удара пострадали 11 человек. Среди них два ребенка 15 и 16 лет. В городе начались перебои с электроснабжением, остановилось метро.

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