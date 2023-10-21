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В Харкові чоловік у військовій формі і з пістолетом намагався пограбувати магазин

Фото:В Харкові чоловік з пістолетом намагався пограбувати магазин (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Одягнений у військову форму харків'янин за допомогою пістолету намагався пограбувати магазин. Наразі його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 38-річному раніше судимому чоловіку за фактом розбою, вчиненого в умовах воєнного стану", - пояснили в прокуратурі.

За даними слідства, сьогодні, 21 жовтня, харківʼянин, який тільки у серпні цього року звільнився з місць позбавлення волі, вчинив новий злочин. 

Що відомо

Так, близько опівдня він прийшов до магазину у Новобаварському районі м. Харкова. Він заздалегідь вдягнув військову форму, хоча він не є військовослужбовцем, та взяв із собою пістолет.

Прийшовши до магазину, він направив на продавчиню зброю та наказав віддати всі гроші у касі. Отримавши гроші, зловмисник не зупинився. Він побачив на жінці ювелірні прикраси та змусив її зняти все з себе та віддати йому.

Затримання правопорушника

Чоловік втік з місця злочину, проте недалеко. Правоохоронці оперативно встановили його особу та затримали.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові 29 вересня озброєні люди у військовій формі напали на блокпост. Невідомі погрожували зброєю поліції та вимагали не перевіряти їхні автомобілі.

Також нещодавно у Києві чоловік з ножем напав на двох дітей. Одного хлопчика нападник поранив.

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