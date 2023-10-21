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В Харькове мужчина в военной форме и с пистолетом пытался ограбить магазин

Фото:В Харькове мужчина с пистолетом пытался ограбить магазин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Одетый в военную форму харьковчанин с помощью пистолета пытался ограбить магазин. На данный момент его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 38-летнему ранее судимому мужчине по факту разбоя, совершенного в условиях военного положения", - пояснили в прокуратуре.

По данным следствия, сегодня, 21 октября, харьковчанин, только в августе этого года освободившийся из мест лишения свободы, совершил новое преступление.

Что известно

Так около полудня он пришел в магазин в Новобаварском районе г. Харькова. Он заранее надел военную форму, хотя он не военнослужащий, но взял с собой пистолет.

Придя в магазин, он направил на продавщицу оружие и приказал отдать все деньги в кассе. Получив деньги, злоумышленник не остановился. Он увидел ювелирные украшения на женщине и заставил ее снять все с себя и отдать ему.

Задержание правонарушителя

Мужчина скрылся с места преступления, однако недалеко. Правоохранители оперативно установили его личность и задержали.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове 29 сентября вооруженные люди в военной форме напали на блокпост. Неизвестные угрожали оружием полиции и потребовали не проверять их автомобили.

Также недавно в Киеве мужчина с ножом напал на двоих детей. Одного мальчика нападавший ранил.

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