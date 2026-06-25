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У Харкові чоловік напав з ножем на патрульних

20:35 25.06.2026 Чт
2 хв
Двоє правоохоронців поранені
aimg Сергій Козачук
У Харкові чоловік напав з ножем на патрульних Фото: в Харкові чоловік із ножем напав на поліцейських (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
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У Харкові агресивний чоловік із ножем напав на правоохоронців, які перевіряли його документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Деталі нападу на правоохоронців

За інформацією правоохоронців, подія сталася 25 червня близько 16:00 у Салтівському районі міста. Під час виконання службових обов’язків поліцейські здійснювали перевірку документів громадянина.

У ході спілкування чоловік почав поводитися агресивно та раптово напав на правоохоронців із ножем. Унаслідок нападу двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження.

Що відомо про затриманого

Нині зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці встановили, що фігурант раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різних злочинів.

Крім того, чоловік перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації.

Дану подію вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину, слідчі дії тривають.

Напади на правоохоронців в Україні

Нагадаємо, останнім часом в Україні зафіксовано кілька випадків агресивних нападів на працівників поліції та військовослужбовців.

Зокрема, у травні 2026 року на Хмельниччині озброєний зловмисник після вбивства поліцейського втік до лісосмуги і кинув гранату в автомобіль лісової служби. Згодом убивцю поліцейського на Хмельниччині ліквідували під час перестрілки, коли він відкрив вогонь по бронеавтомобілю правоохоронців.

Також у квітні стався резонансний напад на поліцейських на Дніпропетровщині, де нетверезий чоловік кидався гранатами у Синельниківському районі. Тоді внаслідок вибуху осколкові поранення різного ступеня тяжкості дістали п'ятеро правоохоронців.

Крім того, наприкінці квітня на Рівненщині чоловік з автомата розстріляв військових ТЦК та поліцейського офіцера громади у Дубенському районі. Зловмисник відкрив вогонь під час спроби перевірити у нього документи, поранивши двох людей, після чого поліція оголосила спеціальну операцію для його затримання.

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