У Харкові чоловік напав з ножем на патрульних
У Харкові агресивний чоловік із ножем напав на правоохоронців, які перевіряли його документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
Деталі нападу на правоохоронців
За інформацією правоохоронців, подія сталася 25 червня близько 16:00 у Салтівському районі міста. Під час виконання службових обов’язків поліцейські здійснювали перевірку документів громадянина.
У ході спілкування чоловік почав поводитися агресивно та раптово напав на правоохоронців із ножем. Унаслідок нападу двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження.
Що відомо про затриманого
Нині зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці встановили, що фігурант раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різних злочинів.
Крім того, чоловік перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації.
Дану подію вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину, слідчі дії тривають.
Напади на правоохоронців в Україні
Нагадаємо, останнім часом в Україні зафіксовано кілька випадків агресивних нападів на працівників поліції та військовослужбовців.
Зокрема, у травні 2026 року на Хмельниччині озброєний зловмисник після вбивства поліцейського втік до лісосмуги і кинув гранату в автомобіль лісової служби. Згодом убивцю поліцейського на Хмельниччині ліквідували під час перестрілки, коли він відкрив вогонь по бронеавтомобілю правоохоронців.
Також у квітні стався резонансний напад на поліцейських на Дніпропетровщині, де нетверезий чоловік кидався гранатами у Синельниківському районі. Тоді внаслідок вибуху осколкові поранення різного ступеня тяжкості дістали п'ятеро правоохоронців.
Крім того, наприкінці квітня на Рівненщині чоловік з автомата розстріляв військових ТЦК та поліцейського офіцера громади у Дубенському районі. Зловмисник відкрив вогонь під час спроби перевірити у нього документи, поранивши двох людей, після чого поліція оголосила спеціальну операцію для його затримання.