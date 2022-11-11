У Харкові через вибух боєприпасу поранено двох дітей

У Харкові сьогодні вранці двоє підлітків зазнали поранень внаслідок вибуху боєприпасу на вулиці Бучми (Північна Салтівка).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"11 листопада близько 11:30 у м. Харкові по вул. Бучми (Північна Салтівка) під час прогулянки на відкритій місцевості двоє підлітків 12 та 15 років отримали осколкові поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета", - розповіли у ДСНС.

Після приїзду рятувальники надали першу допомогу дітям. Попередньо здетонував касетний боєприпас.

Як розповів мер міста Ігор Терехов, діти підірвалися на боєприпасі у дворі власного будинку у Салтівському районі.

"Зважаючи на все, це залишки від прильотів попередніх місяців, коли російський агресор нещадно обстрілював Харків. Дітям зараз надають необхідну медичну допомогу", - заявив він.

Мер закликав усіх мешканців Харкова до особливої пильності через можливі вибухонебезпечні предмети. У разі виявлення невідомих предметів – викликайте рятувальників.