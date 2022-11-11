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У Харкові через вибух боєприпасу поранено двох дітей

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Харків, П'ятниця 11 листопада 2022 13:28
У Харкові через вибух боєприпасу поранено двох дітей Фото: у Харкові через вибух боєприпасу поранено двох дітей (ДСНС)
Автор: Руслан Гаращенко

У Харкові сьогодні вранці двоє підлітків зазнали поранень внаслідок вибуху боєприпасу на вулиці Бучми (Північна Салтівка).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"11 листопада близько 11:30 у м. Харкові по вул. Бучми (Північна Салтівка) під час прогулянки на відкритій місцевості двоє підлітків 12 та 15 років отримали осколкові поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета", - розповіли у ДСНС.

Після приїзду рятувальники надали першу допомогу дітям. Попередньо здетонував касетний боєприпас.

Як розповів мер міста Ігор Терехов, діти підірвалися на боєприпасі у дворі власного будинку у Салтівському районі.

"Зважаючи на все, це залишки від прильотів попередніх місяців, коли російський агресор нещадно обстрілював Харків. Дітям зараз надають необхідну медичну допомогу", - заявив він.

Мер закликав усіх мешканців Харкова до особливої пильності через можливі вибухонебезпечні предмети. У разі виявлення невідомих предметів – викликайте рятувальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чугуївському районі Харківської області під час роботи на міні підірвалася спецтехніка дорожньої служби. Внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

Крім того, на дорозі в Золочівській громаді (Харківська область) на міні вибухнув автомобіль. Загинули двоє чоловіків, які перебували в авто.

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