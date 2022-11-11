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В Харькове из-за взрыва боеприпаса ранены двое детей

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Харьков, Пятница 11 ноября 2022 13:28
В Харькове из-за взрыва боеприпаса ранены двое детей Фото: в Харькове из-за взрыва боеприпаса ранены двое детей (ГСЧС)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харькове сегодня утром двое подростков получили ранения в результате взрыва боеприпаса на улице Бучмы (Северная Салтовка).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"11 ноября около 11:30 в г. Харькове по ул. Бучмы (Северная Салтовка) во время прогулки на открытой местности двое подростков 12 и 15 лет получили осколочные ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета", - рассказали в ГСЧС.

По приезду спасатели оказали первую помощь детям. Предварительно, сдетонировал кассетный боеприпас.

Как рассказал мэр города Игорь Терехов, дети подорвались на боеприпасе во дворе собственного дома в Салтовском районе.

"Судя по-всему, это остатки от прилетов предыдущих месяцев, когда российский агрессор нещадно обстреливал Харьков. Детям сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь", - заявил он.

Мэр призвал всех жителей Харькова к особенной бдительности из-за возможных взрывоопасных предметов. В случае обнаружения неизвестных предметов - вызывайте спасателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чугуевском районе Харьковской области во время работу на мине подорвалась спецтехника дорожной службы. Вследствие чего два человека погибли, еще двое получили ранения.

Кроме того, на дороге в Золочевской общине (Харьковская область) на мине взорвался автомобиль. Погибли двое мужчин, находившихся в авто.

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