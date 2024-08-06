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У Харкові через удар "Іскандером" є загиблий, кількість поранених зросла, - Зеленський

Фото: росіяни вдарили по центру Харкова (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по центру Харкова відомо про одного загиблого. При цьому постраждалих - понад десять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що у Харкові продовжуються рятувальні роботи, оскільки під завалами залишилися люди.

"Станом на зараз відомо, що 12 людей постраждали. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив президент.

Він запевнив, що для рятувальної операції залучили усі необхідні сили.

Також, як додав глава держави, Росія отримає відповідь, а її терор буде неминуче покараний.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, російські окупанти завдали ракетного удару "Іскандером" по центру Харкова. Внаслідок цього було відомо про постраждалих.

Зокрема, станом на 14:00 повідомлялося про вісім поранених внаслідок обстрілу мирних жителів.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, двох жінок госпіталізували до хірургії.

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ХарківВійна в УкраїніРакетний удар