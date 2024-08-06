У Харкові через удар "Іскандером" є загиблий, кількість поранених зросла, - Зеленський

Він розповів, що у Харкові продовжуються рятувальні роботи, оскільки під завалами залишилися люди.

"Станом на зараз відомо, що 12 людей постраждали. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив президент.

Він запевнив, що для рятувальної операції залучили усі необхідні сили.

Також, як додав глава держави, Росія отримає відповідь, а її терор буде неминуче покараний.