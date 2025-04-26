У Харкові через російський обстріл постраждала дитина

Дроновий удар по Харкову 26 квітня

Як повідомлялося раніше, під ранок у Харкову пролунали вибухи. Місцева влада розповіла про дронову атаку на місто.

Також стало відомо, що БПЛА противника атакували Шевченківський район Харкова, й на місці "прильоту" фіксували дим.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що було влучання БПЛА у проїжджу частину. Тоді даних щодо можливих постраждалих не було.

Натомість мер міста уточнив, що у Шевченківському районі Харкова був "приліт" біля багатоповерхівки.

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