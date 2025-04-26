В Харькове из-за российского обстрела пострадал ребенок

Дроновый удар по Харькову 26 апреля

Как сообщалось ранее, под утро в Харькове прогремели взрывы. Местные власти рассказали о беспилотной атаке на город.

Также стало известно, что БПЛА противника атаковали Шевченковский район Харькова, и на месте "прилета" фиксировали дым.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что было попадание БПЛА в проезжую часть. Тогда данных о возможных пострадавших не было.

Зато мэр города уточнил, что в Шевченковском районе Харькова был "прилет" возле многоэтажки.

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