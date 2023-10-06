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У Харкові через ракетний удар пошкоджено понад 70 будівель, - міськрада

Фото: наслідки ракетного удару по Харкову 6 жовтня (t.me/citykharkivua)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові внаслідок російського ракетного обстрілу сьогодні вранці було пошкоджено 72 будівлі у центральній частині міста. Майже всі вони - житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської міської ради.

Так, уточнила місцева влада, пошкодження отримали 69 житлових будинків.

Згідно з попередніми підрахунками, було пошкоджено 681 вікно у квартирах та 107 - у місцях загального користування, а також 4 покрівлі.

Працівники комунальних служб проводять обстеження будівель, та вже оглянули 12 об'єктів.

У Харкові найближчим часом мають розчистити дороги, тротуари та двори від наслідків ударів.

Ракетний удар по Харкову

Сьогодні, 6 жовтня, рано-вранці російські військові завдали ракетного удару по центу Харкова. За попередніми даними, окупанти для обстрілу застосували дві балістичні ракети типу "Іскандер-М".

Під ударом загарбників були житлові будинки у Київському та Основ'янському районах міста.

Згідно з останніми даними про жертв і постраждалих, кількість загиблих склала 2 особи (серед яких дитина), а поранення отримали 30 громадян (зокрема 11-місячний хлопчик).

Прокуратурою було розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Всі подробиці російської ракетної атаки по Харкову 6 жовтня - у матеріалі РБК-Україна.

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