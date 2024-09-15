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У Харкові через нічну атаку РФ пошкоджена поліклініка, була пожежа у навчальному закладі

Фото: стали відомі наслідки російського обстрілу Харкова вночі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові через ворожу повітряну атаку, завдану російськими окупантами у ніч проти 15 вересня, було пошкоджено будівлю поліклініки та сталася пожежа в навчальному закладі. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Чиновник вранці розкрив деталі влучань у місті Харків внаслідок російського обстрілу вночі. 

"15 вересня приблизно 00:13 ворог влучив у землю на території лікарні Київського району. Пошкоджено скління будівлі поліклініки", - розповів він.

Також керівник ОВА зазначив, що приблизно за годину до цього, 14 вересня о 23:20, росармія запустила дві керовані авіабомби для атаки. У Харкові через цей обстріл виникла пожежа у будівлі навчального закладу, а також горіла трава у Київському районі.

"На щастя, без постраждалих. Дякуємо всім екстреним службам, які ліквідовували наслідки влучань", - розповів чиновник.

Нічний обстріл Харкова

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 14 вересня у Харкові пролунало кілька вибухів через ворожу повітряну атаку. Пізніше місцева влада розповіла, що прильоти були  у Київському районі. Дані про постраждалих не надходили.

Також в ОВА поінформували, що російські загарбники завдали удару щонайменше двома керованими авіабомбами. На місці фіксувалося загорання нежитлових приміщень.

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ХарківПожежа