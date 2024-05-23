У Харкові через масований удар РФ загинули четверо людей, ще двох шукають

"За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову чотири людини загинули", - розповів Синєгубов.

Крім того, за словами голови ОВА, місцезнаходження ще двох осіб встановлюють.

"Армія РФ завдала щонайменше 15 ударів", - уточнив він.

Кількість поранених та жертв продовжує зростати

Як зазначив голова ОВА, за даними на 12:30 в Харькові вже шість людей загинули та 11 отримали поранення.

Обстріл Харкова

Декількома годинами раніше 23 травня росіяни масово обстріляли Харків. Спочатку повідомлялося про один вибух, потім про п'ять, пізніше – про десять. Вони прогриміли під час повітряної тривоги.

Спочатку стало відомо про кілька місць влучань, у тому числі росіяни вдарили по підприємству, що займається друком. До цього повідомлялося про семеро постраждалих та двох загиблих після удару РФ по Харкову.

Крім того, ще по двоє людей постраждали після обстрілу у Золочеві та Люботині.