RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове из-за массированного удара РФ погибли шесть людей

Фото: из-за удара по Харькову 23 мая погибли шестеро людей (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталия Гурковская

Количество жертв в Харькове после массированных ударов в четверг, 23 мая, возросло до шести. По городу РФ нанесла не 10, а 15 ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По предварительным данным, в результате удара по Харькову четыре человека погибли", - рассказал Синегубов.

Кроме того, по словам главы ОВА, местонахождение еще двух человек устанавливают. 

"Армия РФ нанесла по меньшей мере 15 ударов", - уточнил он.

Число раненых и жертв продолжает расти

Как отметил глава ОВА, по данным на 12:30 в Харькове уже шесть человек погибли и 11 получили ранения.

В 12:50 стало известно, что количество раненых увеличилось до 16. Предварительно, по данным главы ОВА, враг нанес удары ракетами С-300.

Последствия атаки

Оккупанты нанесли девять ракетных ударов по Холодногорскому и Основянскому районам Харькова. Еще три удара - по населенному пункту Люботин.

"В результате обстрела гражданского предприятия в Харькове погибли шесть человек, 16 - получили ранения. Никаких военных объектов ни здесь, ни рядом нет. В момент удара на территории предприятия находились более 50 работников", - рассказал Синегубов.

Поисковые работы и ликвидация последствий удара продолжаются, все службы работают на местах.

Обстрел Харькова

Несколькими часами ранее 23 мая россияне массировано обстреляли Харьков. Сначала сообщалось об одном взрыве, потом о пяти, позже - о десяти. Они прогремели во время воздушной тревоги.

Первоначально стало известно о нескольких местах попаданий, в том числе россияне ударили по предприятию занимающемуся печатью. До этого сообщалось о семи пострадавших и двух погибших после удара РФ по Харькову.

Кроме того, еще по двое людей пострадали после обстрела в Золочеве и Люботине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков