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У Харкові частково повертають освітлення на вулиці: де і коли вмикатимуть ліхтарі

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Харків, Вівторок 07 березня 2023 13:33
У Харкові частково повертають освітлення на вулиці: де і коли вмикатимуть ліхтарі Фото: у Харкові частково повертають вуличне освітлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На вулиці Харкова частково повертають світло. Спочатку у місті вмикатимуть ліхтарі на центральних дорогах та найбільш завантажених вулицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

Міський голова зазначив, що Харків протягом року був без вуличного освітлення. Жителям міста важко пересуватися без світла, крім того, це призводить до ДТП.

Тому у Харкові з 7 березня частково повертають вуличне освітлення. Сьогодні вуличні ліхтарі працюватимуть з 18:00 до 19:30 у тестовому режимі. Спочатку підсвічуватимуть головні та завантажені вулиці.

"Поступово будемо розширювати географію включень і збільшувати час роботи ліхтарів", - зазначив Терехов.

Нагадаємо, нещодавно вуличне освітлення відновили у Чернігівській області.

Крім того, світло на вулиці з 1 березня повернули на території Полтавської області.

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харков Ігор Терехов
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