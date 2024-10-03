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У Харкові було чутно вибухи

Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку 3 жовтня у Харкові було чутно вибухи. Людей закликали бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

"У місті чутно вибухи. Будьте обережні", - йдеться у повідомленні о 05:25.

Через декілька хвилин Терехов відредагував пост та уточнив, що вибухи були у найближчому передмісті, але можуть бути повторні удари.

Оновлено о 05:50

Мер Харкова розповів, що внаслідок останнього удару по передмістю були пошкоджені лінії високовольтних передач. У зв'язку з цим можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова.

Де оголошено тривогу

Станом на 05:31 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

Нагадаємо, що пізно ввечері, 2 жовтня, Російська Федерація завдала по Харкову та передмістю п'ятьма ударами КАБів: три снаряди влучили по безпосередньо по місту, і два - по території Дергачівської громади.

Зокрема, на Салтівському районі був приліт у п'ятиповерховий будинок. Унаслідок атаки постраждали 10 осіб, зокрема трирічна дитина.

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