Зранку 3 жовтня у Харкові було чутно вибухи. Людей закликали бути обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.
"У місті чутно вибухи. Будьте обережні", - йдеться у повідомленні о 05:25.
Через декілька хвилин Терехов відредагував пост та уточнив, що вибухи були у найближчому передмісті, але можуть бути повторні удари.
Мер Харкова розповів, що внаслідок останнього удару по передмістю були пошкоджені лінії високовольтних передач. У зв'язку з цим можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова.
Станом на 05:31 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
Нагадаємо, що пізно ввечері, 2 жовтня, Російська Федерація завдала по Харкову та передмістю п'ятьма ударами КАБів: три снаряди влучили по безпосередньо по місту, і два - по території Дергачівської громади.
Зокрема, на Салтівському районі був приліт у п'ятиповерховий будинок. Унаслідок атаки постраждали 10 осіб, зокрема трирічна дитина.
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