У Харкові було чутно вибухи

"У місті чутно вибухи. Будьте обережні", - йдеться у повідомленні о 05:25.

Через декілька хвилин Терехов відредагував пост та уточнив, що вибухи були у найближчому передмісті, але можуть бути повторні удари.

Оновлено о 05:50

Мер Харкова розповів, що внаслідок останнього удару по передмістю були пошкоджені лінії високовольтних передач. У зв'язку з цим можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова.

Де оголошено тривогу

Станом на 05:31 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.