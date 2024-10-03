Утром 3 октября в Харькове были слышны взрывы. Людей призывали быть осторожными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.
"В городе слышны взрывы. Будьте осторожны", - говорится в сообщении в 05:25.
Через несколько минут Терехов отредактировал пост и уточнил, что взрывы произошли в ближайшем пригороде, но могут быть повторные удары.
Мэр Харькова рассказал, что в результате последнего удара по пригороду были повреждены линии высоковольтных передач. В связи с этим могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова.
По состоянию на 05:31 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.