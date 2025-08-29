ua en ru
У Харкові було чути звук вибуху: військові попереджали про дрони

П'ятниця 29 серпня 2025 23:33
У Харкові було чути звук вибуху: військові попереджали про дрони Фото: для міста існувала загроза застосування дронів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 29 серпня, у Харкові було чути звук вибуху. Він пролунав поза межами міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Харків" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Харкові пролунав вибух за межами міста", - йдеться у повідомленні о 23:20.

За годину до цього військові інформували, що для Харкова існує загроза застосування ударних дронів зі сходу. Крім того, пізніше Повітряні сили ЗСУ знову опублікували повідомлення, а якому писали про фіксацію дронів в центрі області.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:33 карта повітряних тривог має такий. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

У Харкові було чути звук вибуху: військові попереджали про дрони

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків, застосовуючи для атаки дрони, ракети та авіабомби.

Наприклад, вранці 18 серпня російські окупанти завдали удару дроном по п'ятиповерхівці в Індустріальному районі. В результаті атаки були завали, пожежі, а також загиблі та постраждалі.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

