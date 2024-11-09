У Харкові було чути вибухи, військові попереджали про КАБ

Звук вибуху пролунав о 22:04. За хвилину до цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на Харківську область летить ворожий КАБ. Потім військові уточнили, що напрямок авіабомби на Харків.

Через декілька хвилин Терехов підтвердив інформацію, проте зазначив, що було чути "вибухи", тобто не один.

"У Харкові були чутні звуки вибухів. Будьте обережні - можливі ще запуски КАБів", - написав він.

Оновлено о 22:26

Голова Харківської обласної військової адміністрації уточнив, в якому районі був прильот.

"За попередніми даними, є влучання КАБа у Слобідському районі Харкові. Профільні служби виїхали на місце, інформація щодо руйнувань уточнюється", - написав він.

Оновлено о 22:30

Терехов підтвердив, що удар був по Слобідському району. Він уточнив, що приліт стався неподалік багатоповерхівки. Вибуховою хвилею вибито частину вікон. Інформації про постраждалих наразі не було.

Оновлено о 22:34

Синєгубов теж повідомляє, що станом на цю хвилину без постраждалих.

"Вибиті вікна в багатоповерхівці, зафіксоване влучання КАБу неподалік одного з гіпермаркетів", - додав він.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:08 карта повітряних тривог має такий вигляд.