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У Харкові було чути вибухи, військові попереджали про КАБ

Фото: пожежник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 9 листопада, у Харков було чути вибухи. Військові попереджали про пуск КАБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Звук вибуху пролунав о 22:04. За хвилину до цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на Харківську область летить ворожий КАБ. Потім військові уточнили, що напрямок авіабомби на Харків.

Через декілька хвилин Терехов підтвердив інформацію, проте зазначив, що було чути "вибухи", тобто не один.

"У Харкові були чутні звуки вибухів. Будьте обережні - можливі ще запуски КАБів", - написав він.

Оновлено о 22:26

Голова Харківської обласної військової адміністрації уточнив, в якому районі був прильот.

"За попередніми даними, є влучання КАБа у Слобідському районі Харкові. Профільні служби виїхали на місце, інформація щодо руйнувань уточнюється", - написав він.

Оновлено о 22:30

Терехов підтвердив, що удар був по Слобідському району. Він уточнив, що приліт стався неподалік багатоповерхівки. Вибуховою хвилею вибито частину вікон. Інформації про постраждалих наразі не було.

Оновлено о 22:34

Синєгубов теж повідомляє, що станом на цю хвилину без постраждалих.

"Вибиті вікна в багатоповерхівці, зафіксоване влучання КАБу неподалік одного з гіпермаркетів", - додав він.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:08 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Нагадаємо, що в ніч на 9 листопада російські війська також атакували Харків авіабомбою. Ігор Терехов повідомив, що КАБ прилетів на перетині двох районів міста в дорожнє покриття.

"Є певні пошкодження цивільної інфраструктури. Інформації про постраждалих на цю хвилину не надходило", - зазначив міський голова.

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