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В Харкові пролунала серія вибухів

Фото: у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові було чути вибухи у ніч проти 25 травня під час повітряної тривоги, оголошеної в області через загрозу ворожих ракетних ударів, зокрема із застосуванням балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Вибух в районі міста пролунав близько 00:35. В місцевих пабліках писали, що було чути кілька вибухів.

"У місті гучно. Будьте обережні!" - йдеться в заяві мера Харкова у Telegram в публікації о 00:36. 

В адміністрації також закликали харків'ян та жителів району перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

"Харків та район: залишайтеся в укриттях!" - написав глава ОВА.

Повторні вибухи

Приблизно через десять хвилин в місті пролунали ще вибухи.

"Серія вибухів у Харкові", - розповів Терехов.

"Повторні вибухи!" - додав керівник ОВА.

Перед тим в кількох областях на сході країни була оголошена повітряна тривога. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ворожих атак із застосуванням балістичного озброєння.

Обстріли Харкова

Зазначимо, що місто в останні місяці перебуває під ворожими повітряними атаками майже щодня. Часто для ударів по Харкову росармія застосовує ракетне озброєння та дрони-камікадзе типу "Шахед". 

Через близькість обласного центру до кордону з РФ українській ППО важко збивати ворожі повітряні цілі, якими країна-агресор б'є по Харкову.

Раніше повідомлялося, що ввечері 23 травня російські війська вчергове атакували це місто - у Харкові пролунали вибухи. А перед тим того ж дня під ворожий обстріл потрапила друкарня Vivat у місті. Крім того, внаслідок атаки є загиблі та поранені.

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ХарківВибухВійна в УкраїніРакетна атака