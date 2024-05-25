В Харкові пролунала серія вибухів

У Харкові було чути вибухи у ніч проти 25 травня під час повітряної тривоги, оголошеної в області через загрозу ворожих ракетних ударів, зокрема із застосуванням балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Вибух в районі міста пролунав близько 00:35. В місцевих пабліках писали, що було чути кілька вибухів.
"У місті гучно. Будьте обережні!" - йдеться в заяві мера Харкова у Telegram в публікації о 00:36.
В адміністрації також закликали харків'ян та жителів району перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
"Харків та район: залишайтеся в укриттях!" - написав глава ОВА.
Приблизно через десять хвилин в місті пролунали ще вибухи.
"Серія вибухів у Харкові", - розповів Терехов.
"Повторні вибухи!" - додав керівник ОВА.
Перед тим в кількох областях на сході країни була оголошена повітряна тривога. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ворожих атак із застосуванням балістичного озброєння.
Зазначимо, що місто в останні місяці перебуває під ворожими повітряними атаками майже щодня. Часто для ударів по Харкову росармія застосовує ракетне озброєння та дрони-камікадзе типу "Шахед".
Через близькість обласного центру до кордону з РФ українській ППО важко збивати ворожі повітряні цілі, якими країна-агресор б'є по Харкову.
Раніше повідомлялося, що ввечері 23 травня російські війська вчергове атакували це місто - у Харкові пролунали вибухи. А перед тим того ж дня під ворожий обстріл потрапила друкарня Vivat у місті. Крім того, внаслідок атаки є загиблі та поранені.
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