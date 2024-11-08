У Харкові було чути вибухи

Зокрема, вибух у місті пролунав приблизно о 03:03. Потім інформацію про вибухи підтвердив в мер Харкова.

"У Харкові було чутно вибухи. Будьте обережні", - написав Терехов.

Що саме стало причиною вибухів, офіційної інформації поки немає. Проте за даними моніторингових Telegram-каналів, ворог здійснив пуски КАБів.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:10 сигнал повітряної тривоги продовжується у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській та Івано-Франківській областях. Крім того, темно-червоним кольором багато місяців позначена Луганська область та окупований Крим.