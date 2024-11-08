У Харкові було чути вибухи

В ніч на 8 листопада у Харкові пролунали звуки вибухів. В області продовжується тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова та власного кореспондента.
Зокрема, вибух у місті пролунав приблизно о 03:03. Потім інформацію про вибухи підтвердив в мер Харкова.
"У Харкові було чутно вибухи. Будьте обережні", - написав Терехов.
Що саме стало причиною вибухів, офіційної інформації поки немає. Проте за даними моніторингових Telegram-каналів, ворог здійснив пуски КАБів.
Станом на 03:10 сигнал повітряної тривоги продовжується у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській та Івано-Франківській областях. Крім того, темно-червоним кольором багато місяців позначена Луганська область та окупований Крим.
Нагадаємо, що в ніч із 7 на 8 листопада російські військові масовано атакували дронами Одеський район. У результаті атаки зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури, а також поранених.
Детальніше про наслідки атаки РФ дронами по Одесі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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