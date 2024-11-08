В частности, взрыв в городе прогремел примерно в 03:03. Затем информацию о взрывах подтвердил в мэре Харькова.

"В Харькове были слышны взрывы. Будьте осторожны", - написал Терехов.

Что именно послужило причиной взрывов, официальной информации пока нет. Однако по данным мониторинговых Telegram-каналов, враг совершил пуски КАБов.

Обновлено в 03:33

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что в направлении города летел КАБ.

Через минуту Терехов сообщил, что в городе снова раздаются взрывы.

Обновлено в 03:37

"Последние удары пришлись по центральной части города", - уточнил мэр.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:10 сигнал воздушной тревоги продолжается в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, темно-красным цветом много месяцев обозначена Луганская область и оккупированный Крым.