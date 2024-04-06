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У Харкові було чути вибухи

Фото: у Харкові було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Харкові сьогодні вночі, 6 квітня, було чути кілька вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

"Харків під обстрілом - у місті чути вибухи", - заявив мер міста Ігор Терехов.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, у свою чергу, повідомив, що по місту окупанти завдають ударів і закликав залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

 

 

 

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