В Харькове были слышны взрывы

В Харькове сегодня ночью, 6 апреля, было слышно несколько взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
"Харьков под обстрелом – в городе слышны взрывы", - заявил мэр города Игорь Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в свою очередь, сообщил, что по городу оккупанты наносят удары, и призвал оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
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