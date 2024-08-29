У Харкові було чути вибухи

Зазначається, що перший вибух у місті було чути близько 00.19.

Між тим місцева влада не повідомляла щодо можливих наслідків, пов'язаних з вибухом.

А в моніторингових групах та харківських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у Харківській області.

Раніше в командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про фіксацію ворожих ударних безпілотників на півдні Харківської області, які прямували курсом на північний захід.

Додамо, керівник Харківського гарнізону ЗСУ бригадного генерала юстиції Сергій "Марсель" Мельник у своєму Telegram закликав мешканців міста Харків та області перебувати в укриттях через чергову атаку противника.

Крім того, пізніше у Харкові пролунали ще вибухи. Це сталося приблизно о пів на першу годину ночі. Ще близько 00.38 - знову було чути серію вибухів. Нові вибухи було чути також приблизно о 00.55.

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня у Повітряних силах заявили про запуск російськими окупантами ударних безпілотників по Україні. Ворожі цілі заходили з північного напрямку. Через це у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Це сталося після того, як військові інформували про загрозу балістики з північно-східного напрямку, та про фіксацію руху ракет противника спочатку у бік Київської області, а згодом і міста Дніпро.