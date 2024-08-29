В Харькове были слышны взрывы

Отмечается, что первый взрыв в городе был слышен около 00:19.

Между тем местные власти не сообщали о возможных последствиях, связанных со взрывом.

А в мониторинговых группах и харьковских пабликах писали о работе сил и средств противовоздушной обороны в Харьковской области.

Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о фиксации вражеских ударных беспилотников на юге Харьковской области, направлявшихся курсом на северо-запад.

Добавим, руководитель Харьковского гарнизона ВСУ бригадного генерала юстиции Сергей "Марсель" Мельник в своем Telegram призвал жителей города Харькова и области находиться в укрытиях из-за очередной атаки противника.

Кроме того, позже в Харькове раздались еще взрывы. Это произошло примерно в полчаса ночи. А еще около 00.38 - снова была слышна серия взрывов.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в Воздушных силах заявили о запуске российскими оккупантами ударных беспилотников по Украине. Вражеские цели заходили с северного направления. Поэтому в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Это произошло после того, как военные информировали об угрозе баллистики с северо-восточного направления, и о фиксации движения ракет противника сначала в сторону Киевской области, а затем и города Днепр.