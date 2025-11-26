У Харкові було чути серію вибухів

"У Харкові було чутно вибух", - йшлося у повідомленні о 02:42.

Після цього протягом 30 хвилин у місті було чути ще щонайменше 3 вибухи. Місцеві канали писали, що на місто летіли ракети, а також летів розвіддрон.

У Повітряних силах ЗСУ інформації про пуски цілей на Харків не було. Хоча о 02:15 військові попереджали про активність тактичної авіації РФ на північно-східному напрямку.

Оновлено о 03:20

"Вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова – у найближчому передмісті", - уточнив мер Ігор Терехов.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:17 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Харківській, Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.