UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові було чути серію вибухів

Ілюстративне фото: у Харкові було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові сьогодні ввечері, 8 серпня, було чути вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області та "Суспільне Харків".

Спочатку вибух в районі міста Харків пролунав близько 23:05. Після цього, приблизно за 7 хвилин, пролунала ще серія вибухів.

Варто зазначити, що повітряна тривога у Харківській області триває практично цілий день.

Нові вибухи в районі міста Харків пролунали також і приблизно о 23:20.

Між тим у поліції Харківської області закликали місцевих жителів перебувати в безпечних місцях та нагадали про важливість дотримуватися правил інформ-тиші.

"Увага! В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях. Не викладайте фото та відео "прильотів". Про постраждалих, руйнування повідомляйте на спецлінію поліції 102",  - йдеться в публікації поліцейських у Telegram.

Додамо, керівник Харківського гарнізону ЗСУ бригадного генерала юстиції Сергій "Марсель" Мельник також звернувся із проханням до мешканців знаходитися в укриттях.

"Мешканці міста Харків та харківської області - перебувайте в укриттях!" - каже військовий.

Російські обстріли Харкова

Нагадаємо, російські загарбники регулярно завдають ударів по Харкову, часто для атак застосовуючи дрони-камікадзе, ракетне озброєння та авіабомби.

Так, наприклад, раніше сьогодні близько пів на третю годину дня у Харкові також пролунав вибух.

А перед цим, 6 серпня, російські окупанти завдали удару по центру Харкова ракетою типу "Іскандер" - внаслідок обстрілу у місті у Шевченківському районі постраждали вісім людей, серед них дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВибух