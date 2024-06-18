В Харькове была слышна серия взрывов

В районе города Харьков этой ночью, 18 июня, были слышны взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги, объявленной в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харків ".

Отмечается, что сами взрывы могли произойти за пределами Харькова.

Серия взрывов была слышна в городе примерно в 03:39.

Перед этим в Харьковской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов противника с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".

Так, в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации движения вражеских ударных беспилотников из Запорожской области в северном направлении.

Также отметим, что в 03:39 военные заявили об отбое угрозы ударных БПЛА по областям.

Ночная воздушная атака РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июня над территорией Украины были зафиксированы "Шахеды", из-за чего в нескольких областях объявляли воздушную тревогу.

Вражеские дроны-камикадзе, в частности, были над Запорожской и Днепропетровской областями.

Добавим, прежде поздно вечером в понедельник, 17 июня, во время тревоги из-за угрозы вражеских ударов с применением баллистики, взрыв прозвучал в Одессе. Также сообщалось о работе ПВО в регіоне.