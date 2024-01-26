У Харкові буде по-новому звучати повітряна тривога

Повітряні тривоги у Харкові будуть оголошуватись у випадку небезпеки безпосередньо для міста.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram заявив харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, владою було прийнято рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Вона запрацює вже цього року.

Це значить, що тривогу будуть вмикати тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області.

"Це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу", - написав Терехов.

Він зауважив, що проект нової системи оповіщення буде втілений в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого профінансують наші міжнародні партнери.

Повітряні тривоги в Україні.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів, Міністерству оборони й Генеральному штабу ЗСУ знайти рішення, аби довготривалі польоти МіГ-31К не паралізували Україну повітряною тривогою. За його словами, рівень протиповітряної оборони нашої країни сьогодні дозволяє переглянути методи реагування на загрози.

Як відзначив Юрій Ігнат, рішення щодо тривалих польотів російських винищувачів не є простим. Наразі над цим питанням працюють у профільних відомствах із залученням провідних фахівців.

Пізніше він повідомив, що в Україні не планують змінювати систему оповіщення населення про повітряну загрозу через зліт МіГа, аби не ризикувати.

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