"Харьковгоргаз" в Верховном суде выиграл дело у "Укртрансгаза" на 6,5 млрд гривен

АО "Укртрансгаз" пытался переложить на АО "Харьковгоргаз" ответственность за потребленный тепловиками газ на сумму 6,5 млрд грн. Но Верховный суд отказал АО "Укртрансгаз" во взыскании указанной суммы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе "Харьковгоргаза".

Как отмечается, вопрос потребления газа производителями тепла должен быть урегулирован между ними и НАК "Нафтогаз Украины".

Так, Кассационный хозяйственный суд при Верховном суде пришел к выводу, что НАК "Нафтогаз Украины" обязан поставлять газ тепловым компаниям. Этого требуют распоряжения Кабинета министров Украины о начале отопительного сезона.

По заключению суда, отсутствие номинаций не освобождало НАК "Нафтогаз Украины" от обязанности поставлять природный газ производителям тепла по заключенным между ними договорам поставки природного газа. Поэтому газ, потребленный производителями тепла должен быть оформленный между потребителем и поставщиком. Соответственно, АО "Укртрансгаз" не имеет никаких оснований требовать оплаты этих объемов газа от АО "Харьковгоргаз".

Как сообщается, ранее Восточный апелляционный хозяйственный суд также признал, что НАК "Нафтогаз Украины" не имел оснований для прекращения поставок топлива. Ведь на нее возложена обязанность поставлять газ производителям тепловой энергии в течение всего отопительного сезона. Такой вывод сделан, исходя из содержания постановлений и распоряжений Кабинета министров Украины и аналогичных решений Верховного суда.