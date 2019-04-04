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"Харьковгоргаз" опровергает заявления "Нафтогаза" относительно проверок НКРЭКУ

Новости » Энергетика    04.04.2019 - 13:10
"Харьковгоргаз" опровергает заявления "Нафтогаза" относительно проверок НКРЭКУ
Иллюстративное фото (УНИАН)

"Харьковгоргаз" выполняет требования действующего законодательства в части приведения объемов газа для бытовых потребителей к стандартным условиям

ПАО "Харьковгоргаз" отрицает заявления НАК "Нафтогаз Украины" по результатам проверки НКРЭКУ, распространенные 2 апреля через СМИ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ПАО "Харьковгоргаз" выполняет требования действующего законодательства, а именно Закона Украины "О рынке природного газа", Кодекс газораспределительных систем, типового договора на распределение, в части приведения объемов газа для бытовых потребителей к стандартным условиям, - говорится в сообщении. - Что и было установлено во время проверки НКРЭКУ".

"Мы не впервые сталкиваемся с попытками "Нафтогаза" перекрутить информацию, которая распространяется в средствах массовой информации. И воспринимаем это, как попытку ухудшить финансовое состояние Операторов ГРС и расшатать ситуацию на рынке природного газа", - отметил коммерческий директор ПАО "Харьковгоргаз" Антон Яворовский

В компании заявили, что выводы проверки НКРЭКУ государственный монополист НАК "Нафтогаз Украины" регулярно использует для дискредитации операторов ГРС, еще до окончательного решения регулятора

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