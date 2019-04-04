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"Харківміськгаз" спростовує заяви "Нафтогазу" щодо перевірок НКРЕКП

Новини » Енергетика    04.04.2019 - 13:10
"Харківміськгаз" спростовує заяви "Нафтогазу" щодо перевірок НКРЕКП
Ілюстративне фото (УНІАН)

"Харківміськгаз" виконує вимоги діючого законодавства в частині приведення обсягів газу для побутових споживачів до стандартних умов

ПАТ "Харківміськгаз" заперечує заяви НАК "Нафтогаз України" щодо результатів перевірки НКРЕКП, розповсюджені 2 квітня через ЗМІ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"ПАТ "Харківміськгаз" виконує вимоги діючого законодавства, а саме Закону України "Про ринок природного газу", Кодексу газорозподільних систем, типового договору на розподіл, в частині приведення обсягів газу для побутових споживачів до стандартних умов, - йдеться у повідомленні. - Що і було встановлено під час перевірки НКРЕКП".

"Ми не вперше стикаємося зі спробами "Нафтогазу" перекрутити інформацію, яка розповсюджується в засобах масової інформації. Та сприймаємо це, як спробу погіршити фінансовий стан Операторів ГРМ та розхитати ситуацію на ринку природного газу", - зазначив комерційний директор ПАТ "Харківміськгаз" Антон Яворовський

У компанії заявили, що висновки перевірки НКРЕКП державний монополіст НАК "Нафтогаз України" регулярно використовує для дискредитації операторів ГРМ, ще до остаточного рішення регулятора.

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