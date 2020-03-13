"Харьковгоргаз": несколько категорий потребителей будут платить за доставку минимально

Размер минимального платежа в Харькове для некоторых категорый клиентов АО "Харьковгоргаз" составит от 1,17 до 9,42 гривен в месяц. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"НКРЭКУ утвердило минимальный размер платы за доставку. Решение коснется новых потребителей, домохозяйств, которые потребляют газ меньше девяти месяцев, и которые не пользовались газом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 6 марта Регулятор принял постановление, которое предусматривает минимальную плату для следующих категорий потребителей:

новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребление природного газа меньше чем дев'ять месяцев;

домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в том числе которым прекращено распределение газа путем опломбирования, но они не отсоединены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора на распределение.

Размер минимальной платы, в зависимости от наличия газового оборудования

Домохозяйство с газовой плитой 1,17 грн Домохозяйство с плитой и газовой колонкой 3,78 грн Домохозяйство с автономным отоплением 9,42 грн

"Обновленные счета потребители получат в апреле месяце. Тем, кто уже оплатил по квитанциям в январе и феврале, будет осуществлен перерасчет. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовало действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 № 143 "Вопросы потребления природного газа".

"Размер минимальной платы для домохозяйств, которые используют газ комплексно, рассчитан из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру квартиры или дома", - говорится в сообщении.