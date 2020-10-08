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"Харьковгоргаз" направит должникам 70 тысяч досудебных предупреждений

Харьков, Четверг 08 октября 2020 15:10
"Харьковгоргаз" направит должникам 70 тысяч досудебных предупреждений
Газовая труба (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

На территории лицензионной деятельности АО "Харьковгоргаз" более 12% потребителей газа не оплатили за доставку газа в сентябре. Специалисты компании готовят для должников 70 тысяч досудебных предупреждений. После завершения карантина наличие задолженности может стать причиной отключения от системы газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

После ограничения услуг по распределению газа имеющийся долг может быть принудительно взыскан в судебном порядке, что приведет к дополнительным финансовым расходам. Потребителю газа, помимо суммы задолженности, придется также уплатить судебный сбор. Таким образом, сумма дополнительных расходов превысит сумму, которую потребителю следует заплатить за услугу по доставке газа.

"Хочется еще раз обратиться к всем потребителям газа и призвать их в это непростое для всей страны время ответственно придерживаться платежной дисциплины. Ваша своевременная оплата услуг по распределению газа – это, прежде всего, средства на вашу же безопасность и комфорт в сезон низких температур. А также это поддержка надежной работы специалистов аварийно-диспетчерской службы, которые работают в условиях повышенной опасности 24 часа в сутки, без выходных и праздников, реагируют в среднем на 50 вызовов ежедневно, выезжают в самые отдаленные уголки города, чтобы помочь потребителям газа и уберечь их от аварийных угроз", - отмечает начальник отдела продаж АО "Харьковгоргаз" Яна Карвєшкіна

АО "Харьковгоргаз" благодарит всех, кто платит своевременно, и особенно – клиентов, которые уже заплатили за распределение до конца года.

"Таким образом они уменьшили финансовую нагрузку для себя в предстоящем отопительном периоде, а для компании обеспечили стабильные поступления по тарифу. Напомним, уплаты по тарифу предназначены для содержания, обслуживания, ремонтов газораспределительных сетей, замены оборудования. Даже в период карантина, "Харьковгоргаз" продолжает безостановочно работать для обеспечения бесперебойной и безаварийной доставки газа потребителям", - говорится в сообщении пресс-службы.

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