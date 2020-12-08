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"Харьковгоргаз": с начала года выявлено 140 вмешательств в работу счетчиков

Харьков, Вторник 08 декабря 2020 16:45
"Харьковгоргаз": с начала года выявлено 140 вмешательств в работу счетчиков
Газовый счетчик (РБК-Украина)
Автор: Мария Тарарыева

С начала года представителями ГП "Укрметртестстандарт" и АО "Харьковгоргаз" было проведено поверку 8300 счетчиков природного газа. Также проведено 1300 экспертиз счетчиков. В результате выявлено 139 вмешательств в работу приборов учета со стороны потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

"Наиболее распространенными способами вмешательства в работу счетчиков является срыв пломб прибора учета, установление фальшивых пломб, подрыв стекла счетного механизма, повреждения отсчетных колес, установки встроенных магнитов, и тому подобное", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в ходе поверки счетчиков, если возникает подозрение на вмешательство, назначается экспертиза прибора учета. Экспертиза проводится специальной комиссией. В ней принимают участие представители государственного предприятия по стандартизации и метрологии "Укрметртестстандарт". Также на экспертизу обязательно приглашается владелец счетчика газа.

Если экспертиза подтвердила факт вмешательства в работу счетчика, потребителю начисляются к оплате стоимость услуг по экспертизе счетчика и убытки за несанкционированное использование газа. А если экспертиза опровергает вмешательства потребителя в газовый счетчик, средства к оплате потребителю не начисляются.

"Напоминаем, что любые самостоятельные манипуляции с газораспределительной системой или газовыми счетчиками могут стать причиной утечек газа влекущее за собой угрозу жизни", - говорится в сообщении.

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