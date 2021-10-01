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"Харьковгоргаз" с начала года установил 6 новых ШГРП производства RGC Production

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Харьков, Пятница 01 октября 2021 19:45
"Харьковгоргаз" с начала года установил 6 новых ШГРП производства RGC Production Газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

С начала года АО "Харьковгоргаз" установил шесть новых шкафных газорегуляторных пунктов производства RGС Production. Современные ШГРП заменили тридцатилетнее изношенное оборудование. Новые шкафные газорегуляторные пункты обеспечивают стабильную и бесперебойную подачу газа более тысячи клиентам компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

"Современное оборудование оснащено современной автоматикой и качественными итальянскими регуляторами давления. Его используют для одно- или двухступенчатого снижения давления газа: с высокого на среднее, и с среднего на низкое, что поддерживает корректную и бесперебойную работу газовых приборов, рассчитанных на низкое давление", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что независимо от объемов использования газа, новые ШГРП не только автоматически поддерживают постоянное выходное давление, но и предупреждают его перепад, что делает подачу газа стабильной 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Кроме того, данное оборудование укомплектовано специальными фильтрами, которые очищают голубое топливо перед его подачей потребителям.

"Замена ШГРП является частью плана развития компании. Такие работы финансируются за счет тарифа по распределению газа, поэтому своевременная оплата услуги доставки газа нашим потребителям гарантирует содержание газораспределительных сетей и оборудования на них в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении.

К концу 2021 АО "Харьковгоргаз" планирует установить еще три новых ШГРП.

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Харьков Газ
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